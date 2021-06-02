شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاناة مع المرض .. وفاة الإعلامي فهد الشايع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الإعلامي فهد الشايع ، اليوم الأربعاء ، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذكر عدد من الإعلاميين المقربين للراحل، أنه من المقرر أن تكون الصلاة عليه والعزاء في مقبرة النسيم بالرياض اليوم وقت صلاة العصر.

وكان الشايع قد ذكر في لقاء عبر قناة ”روتانا خليجية“ قبل نحو عامين، أنه“ تغيب عن الإعلام وعن المملكة بما يقارب 17 عام لظروف شقيقه المرضية التي أجبرته على مرافقته .

الإعلامي الراحل، هو من جيل الإعلاميين الأوائل بالقناة الأولى والتلفزيون السعودي،وقدم خلال عمله بالتلفزيون السعودي نشرات الأخبار الرئيسة، إضافة إلى مجموعة من البرامج.