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أمطار رعدية على جازان والباحة حتى السادسة 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

أمطار رعدية على جازان والباحة حتى السادسة 

الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الداير بني مالك، والريث ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

طقس الباحة: 

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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