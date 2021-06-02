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شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على جازان والباحة حتى السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
أمطار رعدية على جازان والباحة حتى السادسة
الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
متابعات الخليج 365 - واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني الرؤية على محافظات الداير بني مالك، والريث ، وفيفا ، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.
طقس الباحة:
كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
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