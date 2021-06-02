ما الفرق بين الحجر المؤسسي والمنزلي والعزل الطبي؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أن الحجر الصحي المؤسسي، عبارة عن استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي في مقرات محددة، لحجرهم صحياً على نفقتهم الخاصة.

الحجر المنزلي:

وتابعت الهيئة عبر تويتر، أن الحجر الصحي المنزلي، هو عبارة عن تقييد نشاطات أو فصل الأشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى ولا يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في المنزل مع توفر اشتراطات معينة.

العزل الطبي المنزلي:

ولفتت إلى أن العزل الطبي المنزلي هو عبارة عن فصل الشخص المصاب الذي ثبتت نتيجته إيجابية بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل في المنزل، موضحةً أن التحقق من تسجيل الوصول الفعلي إلى موقع الحجر الصحي يكون بناءً على المعلومات الواردة من مرفق الإيواء.

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