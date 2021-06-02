حيل لمؤسسات تأجير العمالة المنزلية لرفع الأسعار!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، الضوء على بعض الحيل والأساليب التي تلجأ إليها بعض مؤسسات تأجير العمالة المنزلية، للحفاظ على الأسعار المرتفعة وتحقيق مكاسب مالية على حساب العميل.

تملل:

وقال المرشد خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أمس الثلاثاء، إن بعض العمالة يبدأون بإظهار التململ بعد شهر من العمل ثم يطلبون ترك العمل، وفي هذه الحالة يدفع العميل للمؤسسة مبلغ 500 ريال، كاشفًا أن ما يقوله بناءً على تجربة شخصية.

توجيه شفوي!

وأضاف أنه ما زال يصر على ما ذكره سابقًا في أحد مقالاته بشأن أن بعض المؤسسات توجه العمالة شفهيًا بدفع العميل للاستغناء عنهم، متابعًا أن العمالة بعد ترك العمل لدى العميل إما يعملون بنظام الساعة أو تتعاقد لهم المؤسسات لمدة 3 أشهر أو عام كامل للحصول على أموال أكبر، بدلاً من التجديد للعاملة كل شهر وهو الأمر الذي يعطي أرباحًا أقل.



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