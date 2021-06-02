شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. سحب ممطرة ورياح على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً على مرتفعات ( جازان، عسير، الباحة ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل) و رياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.