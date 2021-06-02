شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..اللواء الذي تقدم جنوده في الحد الجنوبي: الجندي السعودي يختلف عن نظرائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف اللواء زايد البناوي، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، يتقدم جنوده في معركة بالحد الجنوبي ، تفاصيل ما دار في ذلك اليوم.

وأوضح البناوي خلال برنامج "الراصد" أنه كانت هناك ضرورة للسيطرة على منطقة حيوية في الحد الجنوبي، لافتًا إلى أن العملية بدأت في الساعة السادسة صباحا بمشاركة جميع فروع القوات المسلحة الجوية والبرية.

وأشار إلى أن الجنود في الأمام وجدوا مواجهة شرسة لأنها منطقة حيوية حاول الأعداء الحفاظ عليها، وعندما تبقى جزء بسيط في المعركة، اتخذ قرارًا بتقدمه بنفسه.

وتحدث عن عقيدة الجندي السعودي قائلا: "الجندي السعودي يختلف عن نظرائه في كل مكان لأن عنده عقيدة إسلامية صحيحة يدافع بها عن وطن وأرض الحرمين الشريفين تحت قيادة رشيدة".

الجدير بالذكر أن مقطع اللواء البناوي وهو يتقدم جنوده وُثق في عام 2019، وعبر أحد الجنود عن انبهاره بما فعله اللواء، قائلاً: " يالربع والله لواء، أقسم بالله لواء يركض على الحافة وأنا هنا متحصن بالدبابة".