شكرا لمتابعة خبر عن جدة تتصدر حالات الإصابة بالدرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تصدرت جدة قائمة المناطق الأكثر إصابة بمرض الدرن الرئوي "السل" وفقا لتقرير إحصائي لوزارة الصحة خلال 2020.

وكشف التقرير عن إصابة نحو 1897 شخصا بالدرن الرئوي بالمملكة خلال 2020 بمعدل إصابة 5.42 لكل 100 ألف من السكان، وتصدرت جدة حالات الإصابة بواقع 490 حالة.

وفي هذا السياق، أرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، سبب زيادة الحالات في محافظة جدة إلى الزوار القادمين إلى مكة من الحجاج والمعتمرين من دول شرق آسيا، بحسب الوطن.

وأشار إلى أن ارتفاع الحالات في جدة سببه أن معظم حالات الإصابة بالدرن للزوار تشخص في مستشفياتها.

ووفقا للتقرير جاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بـ409 حالات، تلتها الشرقية 223 حالة، ثم مكة المكرمة 182 حالة.