شكرا لمتابعة خبر عن "الخضير" يوضح حكم من يعاني النوم الثقيل وتفوته صلاة الفجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم عدم استيقاظ الشخص لصلاة الفجر بسبب "النوم الثقيل".

ورد الخضير على استفسار شخص يقول فيه: "أعاني من النوم الثقيل وأنا حريص على الصلاة في الجماعة، ولكنني في أكثر الأيام لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهل عليَّ إثم".

وقال الخضير في رده: "كونك تنام ولا تستعد ولا تجعل من الأسباب ما يعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر لا شك أن هذا تفريط، وإذا كان ديدنًا أو كثيًرا فإنك تُؤاخَذ عليه".

وتابع: " ولو كان النائم في الأصل مرفوعًا عنه القلم لكن يبقى أنه لا بد من أخذ الحيطة لهذه الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين وركنه الأهم والأعظم بعد الشهادتين، فلا بد أن يحتاط الإنسان لصلاته ويرصد من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ، ولو كلَّف أحدًا يوقظه فلا شك أن هذا هو المتعيِّن لا سيما إذا غلب على ظنه أنه يؤخِّر صلاة الفجر مع الجماعة أو عن وقتها وهو أشد".

وأضاف: " ويختبر نفسَه هذا الشخص الذي يدَّعي ثقل النوم وأنه لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر: يختبر نفسه في الدوام، فتجده لا يتأخر عن الدوام ولو كان نومه ثقيلًا، فمثل هذا عليه أن يتقي الله -جل وعلا- ويجعل من الأسباب والاحتياطات ما يعينه على الاستيقاظ".