6 خطوات لحصول المطلقات على حقوقهن عبر صندوق النفقة

أوضحت مدير عام صندوق النفقة بوزارة العدل «شروق الجدعان» آلية حصول المطلقات على حقوقهن.

وقالت «الجدعان»، خلال لقائها ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن المستفيدات كُنَّ يعانين – قبل إنشاء الصندوق – من تكرار المتابعة وطلب حقوقهن بعد الحصول على صك الحكم؛ وذلك لوجود منفقين متلاعبين أو مماطلين، فضلا عن طول مدة المطالبة.

وتابعت أن طالبة النفقة يمكنها الحصول على النفقة من خلال الصندوق كالتالي:

بمجرد الحصول على صك حكم نفقة يتم رفع طلب التنفيذ عبر بوابة «ناجز».

تتوجه المستفيدة للصندوق حيث يقوم بمتابعة الإجراءات بمجرد وصول طلبها.

يستمر حصول المستفيدة على حقوقها بشكل ثابت وشهري من دون أن تهتم بقيام المنفق بالدفع من عدمه.

يقوم الصندوق بالدفع يوم 5 من كل شهر ميلادي وذلك بعد إخطاره يوم 1 شهريا؛ وعرض وسائل السداد المتاحة.

في حالة عدم قيام المطلق بالسداد يقوم الصندوق بالسداد ويثبت الفاتورة بحق المطلق.