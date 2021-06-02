«الأمن العام» يباشر 6 جرائم تتصدرها اعتداء على امرأة وتصوير مخالفات

باشر رجال الأمن العام، 6 جرائم تمثلت في اعتداء على امرأة وتقديم بلاغ كيدي ، وتصوير مخالفات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمثلت الجرائم – وفق حساب الأمن العام عبر موقع تويتر- فيما يلي:

بلاغ كيدي قدمه مقيمان (من الجنسية اليمنية) بشأن تعرضهما لتهديد بسلاح ناري من قبل 3 أشخاص وإدعائهما التعرض لسلب مبلغ مالي قدره 190 ألف ريال وأجهزة جوال قدرها 15 ألف ريال وتبين «كيدية البلاغ»، وأن المسروقات مخبأة لديهما.

مواطن ارتكب جرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقافه العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات وسرقته مركبة.

مواطن قاد مركبته واعتدى على امراة في أحد الشوارع وسرق ما بحوزتها.

مواطنان رفضا الامتثال لطلب رجل الأمن بعد استيقافه لهما وهربا وصورا الواقعة ونشراها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواطنان وضعا تجهيزات شبيه بتجيهزات المركبات الأمنية على مركبتهما وحازا سلاحا ناريا من نوع رشاش، وصورا ذلك ونشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مواطنان ارتكبا 6 جرائم تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي والاستيلاء على ما تحويه من أموال وبلغت قيمة المسروقات 22 ألف ريال.