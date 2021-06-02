الدفاع المدني يحذر من ادعاء «الأعمال البطولية» في إطفاء الحرائق

عدَّد مدير الإدارة الهندسية لسلامة المنشآت بالدفاع المدني العقيد مهندس سعد البشري، الإجراءات الوقائية المفترض تطبيقها مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا للحماية من الحرائق.

وحذر العقيد البشري، من ممارسة ما يعتقده البعض «أعمالا بطولية» في مباشرة الحرائق الناجمة عن الكهرباء بالماء دون دراية؛ لأن تلك الطريقة غير علمية.

وقال «البشري»، لـ «الإخبارية»، إن توفير بيئة آمنة بأعلى معايير السلامة لشاغلي المنازل والفلل تتطلب ما يلي:

_ توفير متطلبات السلامة «طفايات الحريق، بطانية الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، كاشف الدخان».

ــ العناية بالصيانة الدورية لمسابح الفلل والاستراحات الخاصة عبر الوكيل المعتمد لضمان التالي:

. التأكد من السلامة الكهربائية.

. وضع حواجز لمنع سقوط الأطفال بارتفاع 1,7 متر

. وجود أبواب تغلق تلقائيا وعدم ترك الأطفال بمفردهم.

ــ عدم صيانة الأجهزة الكهربائية والمكيفات بشكل شخصي والاستعانة بفني متخصص.

ــ التأكد من التمديدات الكهربائية والحمل الزائد على العدادات والحذر من التوصيلات الكهربائية ردئية الصنع.

ــ حال حدوث حرائق يتم الخروج من المنزل مع الأبناء.