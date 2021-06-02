شكرا لمتابعة خبر عن اليوم..مزاد علني لبيع سيارات في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات، في ساحات ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يقام في الساعة العاشرة صباحا، وفق عدة شروط وضوابط للدخول.

ويشترط دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألأف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، إضافة إلى إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع أيضا عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع.

وأشارت إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر،وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجة كورونا، حيث تطبيق "توكلنا" والتباعد الاجتماعي، والكشف عن الحرارة، كما يشترط التسجيل المسبق لدى الجمارك لحضور المزاد.