شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عمالة مستهترة تضرب بالاحترازات عرض الحائط في حي الوزارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد حي الوزارات بمنطقة الرياض استهتار العمالة الوافدة بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا

وعرضت قناة "الإخبارية" تقريرًا كشفت من خلاله الوضع المأساوي في حي الوزارات، حيث التزاحم، وعدم ارتداء الكمامات، وانتشار الباعة الجائلين، إضافة إلى مكب النفايات.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7377 حالة وفاة.