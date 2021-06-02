شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: "إعجابي بقول محدد لشخص لا يعني تبني أفكاره" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعرب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن استنكاره تدخل بعض الأشخاص في الآراء التي يقوم بإبداء إعجابه بها عبر منصة " تويتر".

وقال ابن مساعد: "لم أرَ أسخف ممن إذا أبديت إعجابك بقولٍ من أحد أو عملت ريتويت لرأيٍ مبديًا إعجابك به وجدته يرد عليك بـ: كيف تُعجب بقول هذا وهو سبق له قال كذا وكذا".

وتابع: "أولّاً: مايدريني أنّك صادق فيما اتهمته به؟ ثانيًا: حين أبدي إعجابي بقولٍ محدّد فهذا لا يعني أنني أتبنى أفكار القائل منذ خُلِق".