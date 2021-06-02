شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشينه.. خدمات جديدة للمكتبة الرقمية برئاسة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس ( الثلاثاء ) مشروع تطوير بوابة المكتبة الرقمية الذكية الداخلية، بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وقامت الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي ممثلة في إدارة المكتبة الرقمية الذكية بتطوير البوابة، لتصبح مشروعا تنفيذيا لعام (1442هـ) يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للزوار اشتملت على تحسين هوية البوابة الإلكترونية بقالب جديد يتماشى مع هوية الوكالة، وإضافة خدمات علمية جديدة، تبرز كنوز المكتبة ليستفيد منها الزائر وتثري تجربة القاصد الدينية وتحقق رؤية ورسالة الوكالة.

وتأتي هذه المشاريع لتقديم أرقى الخدمات وتطويرها للزوار والمستفيدين، ولإبراز الجهود المقدمة والمبذولة في الحرمين الشريفين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله .