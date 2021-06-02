شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 10 جهات.. «عمار السعودية» ترمم 40 بيتا بحي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مبادرة عمار السعودية بمدينة الدمام تحت إشراف التطوع الإسكاني بفرع شؤون الإسكان بالتعاون مع أمانة المنطقة، بمشاركة ٢٥٠ متطوعا ومتطوعة، وذلك في حي الدواسر مستهدفة ما يقارب 40 بيتًا ولمدة 5 أيام عمل.

وأوضح مدير إدارة التطوع في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قطاع الإسكان فهيد الدوسري، أن المبادرة تشمل عدة مسارات، والمسار الأول يستهدف إزالة التشوه البصري والترميمات البسيطة الخارجية والداخلية، وطلاء الواجهات بشكل كامل، إضافة إلى صيانة داخلية للمكيفات والإضاءة.

وبين أن المبادرة تشهد مشاركة 10 جهات، من ضمنها إماة الشرقية، والأمانة، وجمعيات خيرية متخصصة في القطاع الإسكاني، وكذلك مشاركة مجتمعية من القطاع الخاص، لتوفير كافة الاحتياجات للمتطوعين للظهور بمخرجات في أعلى جودة ممكنة. منوها إلى أن العمل يبدأ خلال الفترة المسائية؛ بسبب حرارة الأجواء، ويقسم العمل بين المتطوعين.

ولفت إلى أنه خلال ٦ الأشهر القادمة سوف تشمل المبادرة الحي كاملا. موضحا أن التطوع متاح للجميع من خلال التسجيل في المنصة، ولا توجد أي شروط معقدة، مشيرا إلى أن ٢٠ ٪ من المتطوعين هم من أنباء الحي، و٢٠ ٪ من المتطوعين الآخرين هم من موظفي الدولة والـ ٦٠ ٪ المتبقين من جهات مختلفة.

وقال إن مبادرة «عمار السعودية»، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز ثقافة التطوع، وتفعيل دور المتطوعين. وإن المبادرة تتحرك لاستقطاب متطوعين من مختلف القطاعات على مستوى المملكة، وتصميم وبناء فرص تطوعية نوعية، وكذلك تقديم خدمات مجتمعية من خلال التطوع.

وذكر أن فكرة المبادرة تتمثل في سلسلة من البرامج التطوعية النوعية التي سيتم تنفيذها في مختلف المجالات والتي تبدأ بتأسيس فرق تطوعية كمرحلة أولية في 13 منطقة من مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها والتي سيكون لها الأثر في تحقيق مستهدفات التطوع في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ولفت مدير جمعية ترميم أحد المشاركين في المبادرة علي الأسمري، إلى مشاركتهم بـ ٣٠ متطوعا يقومون بإعادة تأهيل واجهات المنازل بحي الدواسر، مؤكدا استمرارهم مع المبادرة طوال العام في ترميم منازل الأسر الأشد احتياجا وتأهيل المنازل القديمة في المنطقة.