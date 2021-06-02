شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر تنظيم مركز تنمية القطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما أقر القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

واستعرض المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

صلاحيات لحماية الصناعة الوطنية

فوض مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.

مساعدة جمركية متبادلة مع أفغانستان

فوض مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم سياحي مع إسبانيا

فوض مجلس الوزراء، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك

أطلع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها - أيده الله - من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ثم تطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت -حفظهما الله- منوها في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح -حفظهما الله- على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجابا على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه.

استعراض نتائج اللجنة السعودية - الروسية

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب «60» مجالا، ووضع «51» فرصة ومشروعا على تلك الخريطة خلال العامين القادمين.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

تعاون بمجال الطاقة مع تشيلي

فوض مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعيين عضو ببنك التنمية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء على تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضوا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اتفاقيتان مع كوت ديفوار والكونغو

وافق مجلس الوزراء على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

هيكل تنظيمي للجنة العمرة العليا

وافق مجلس الوزراء على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة.

هيئة لتنمية البحث والتطوير والابتكار

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار».

4 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تعديل تنظيم «الملكية الفكرية»

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «496» وتاريخ 14/ 9/ 1439هـ المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك على النحو الوارد في القرار.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة وزير مفوض.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين، وهم: إبراهيم بن أحمد بن صالح الغامدي إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، ومصطفى بن محمد بن مصطفى أخميمي إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وصالح بن علي بن عبدالرحمن الحمدان إلى وظيفة مدير عام الأحوال المدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية، ود. شاهر بن أحمد سالم بن حميد العوفي إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمستشارين بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة، وفهد بن عثمان بن محمد المزروع إلى وظيفة مدير عام المستودعات العامة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وخالد بن سليمان بن عبيد العبيد إلى وظيفة مستشار لشؤون المواطنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وم. عيد بن نايف بن راجح العتيبي إلى وظيفة أمين منطقة نجران بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران، وإبراهيم بن حمد بن إبراهيم الدعيلج إلى وظيفة رئيس بلدية فرعية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، وبدر بن خزام بن محماس المهري إلى وظيفة مدير عام فرع إدارة الخدمات الاجتماعية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وسامي بن عبدالله بن فهد السلطان إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تهنئ ماجد بن صالح بن محمد بن شويل بتعيينه على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.