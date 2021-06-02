شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ10 آلاف مريض عيون بالسودان ونيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في السودان.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز في مستشفى مكة بالخرطوم خلال المدة من 20 حتى 30 مايو 2021 الكشف على 6,564 مريضا، و400 عملية لإزالة الماء الأبيض، كما وزع 391 نظارة، و597 قطرة عيون. وفي مستشفى أم درمان كشف الفريق خلال المدة من 21 حتى 29 مايو 2021 على 3,035 مريضا، وأجرى 400 عملية لإزالة الماء الأبيض، فيما تم توزيع 400 نظارة، و1,600 قطرة عيون.

وفي نيجيريا، اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة باوتشي التي استمرت من 22 حتى 28 مايو 2021م. وجرى خلال الحملة الكشف على 3,080 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية، فضلا عن توزيع 400 نظارة طبية وصرف 800 من الأدوية، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.