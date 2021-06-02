شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «الإذاعة والتلفزيون» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعا لها «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. علي القرني، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي وعدد من قيادات الهيئة ومسؤوليها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إستراتيجية الهيئة والإستراتيجيات الإعلامية والمعوقات التي تواجه الهيئة في سياق أدائها للمهام الموكلة إليها، ومن أبرزها استقطاب الكفاءات المتميزة، والمقترحات المناسبة لتدريب منسوبي الهيئة، والشراكات مع الجهات الإعلامية والجهات الحكومية الأخرى، والخطط المستقبلية لتطوير القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وتطرق المجتمعون إلى الاستثمارات التي تعمل عليها الهيئة ومواردها وإمكاناتها الحالية والمستقبلية والتطورات التي يشهدها القطاع. وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول الحلول والمقترحات للعديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئة، لا سيما في فترة جائحة كورونا، حيث أجاب المسؤولون في الهيئة عما تم طرحه من اللجنة تمهيدًا لإعداد اللجنة تقريرها بشأن الأداء السنوي للهيئة المتضمن توصياتها لمناقشته أمام المجلس في الفترة المقبلة.