شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رائدة في «مكافحة العمى» عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس إقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى «IAPB» د. عبدالعزيز الراجحي، أهمية الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم الجهات والجمعيات العاملة في مجال مكافحة العمى على مستوى العالم، وطرْح هذا الملف في المؤتمرات الطبية واجتماعات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الراجحي أن الوكالة الدولية لمكافحة العمى -وهي جمعية ذات نفع عام غير ربحية مسجلة في إنجلترا ولها مجلس أمناء يضم ممثلين من رؤساء الأقاليم- مظلة لكل الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العمى العامة «غير الربحية»، وتضم ممثلين من 7 أقاليم، حيث قسم العالم إلى أقاليم تشابه تقسيم منظمة الصحة العالمية.

وأبان أن المكتب الإقليمي للوكالة ومقره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سيعمل على زيادة التعاون بين دول المنطقة ورفع مستوى الخدمات الصحية لطب العيون والبصريات في الجانبين العلاجي والوقائي، مؤكدا أن المستشفى يقوم بدور فاعل في هذا الإطار بمتابعة ودعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومجلس الإدارة في المستشفى.

وبين أن المكتب سيُقيم العديد من الأنشطة بمشاركة الكوادر المتخصصة بالمستشفى الحافل بسجل من الخبرة تمتد لـ 38 عاما وتميزه ببرامج تدريبية لأطباء العيون في المنطقة، مضيفاً إن المكتب سيستخدم هذه الخبرات والمعلومات سواء من الطواقم الفنية أو الإدارية أو الطبية لدعم جهود رفع مستوى الخدمات الصحية الخاصة بالعيون والبصريات في الإقليم.