شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لتوجيهات ولي العهد.. إخلاء مواطن مصاب بكورونا من الأردن للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطنا سعوديا مصابا بفيروس كورونا «كوفيد- 19»، من المملكة الأردنية الهاشمية إلى أرض الوطن، بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة.

ويعاني المواطن من مضاعفات إصابته بالفيروس، وتطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو «ECMO» أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي. وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي قد نقلت أكثر من «75» حالة مصابة بفيروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس -ولله الحمد-.