شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض التطورات الإقليمية مع الشيخ مشعل الأحمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

رسالة خطية

وتسلم سمو ولي العهد، من سمو ولي العهد بدولة الكويت، خلال اجتماع في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، أمس، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقد رحب سمو ولي العهد بسمو ولي العهد بدولة الكويت، ومرافقيه في المملكة، فيما أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

حضور الجانبين

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان. فيما حضر من الجانب الكويتي المستشار بديوان سمو ولي العهد ضاري العثمان، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومدير مكتب ولي العهد الفريق جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

استقبال بالمطار

وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وصل الرياض أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.