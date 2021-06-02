شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة 90 ألف متر طرق بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة محافظة الأحساء رفع كفاءة وتأهيل الطرق، مشيرة إلى العمل على سفلتة 90 ألف متر مربع بهجر «شجعة، الزايدية، تماني».

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، مواصلة أعمال التطوير والاحتياجات اللازمة للهجر فيما يتعلق بالخدمات البلدية الأخرى وفق الاعتمادات المالية المتاحة، لافتا إلى أن الأمانة سعت إلى تحديد أولوياتها وخططها ودراساتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية، تماشيا مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته في كافة المجالات، في ظل متابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ودعمه للتطوير التنموي والارتقاء بالخدمات البلدية لأمانة المحافظة.