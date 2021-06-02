شكرا لقرائتكم خبر عن مساندة الكوادر الصحية على طاولة «محلي العديد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس محافظ العديد سعد بن محمد العجلان، أمس، افتراضيا عبر الاتصال المرئي جلسة المجلس المحلي الثالثة لهذا العام 1442هـ، بحضور أعضاء المجلس ومديري الدوائر الحكومية الخدمية بالمحافظة.

ونوه محافظ العديد بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله-، على أن يكون المجلس المحلي فاعلا لدوره في تنمية المحافظة بما يحقق تطلعات سموهما الكريمين.

وأكد العجلان على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية والحرص على تطبيقها وتوعية المجتمع بها ومساندة جهود الكوادر الصحية باتباع هذه التعليمات حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله تعالى. واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول المجلس.