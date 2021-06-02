شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز المرحلة الأولى لواجهة الخفجي البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة الخفجي، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى للواجهة البحرية بطول 1200م طولي، وتركيب الأنترلوك والكراسي وألعاب أطفال بعدد 4 مجموعات، وزراعة مسطحات خضراء بمساحة 56000م2، إضافة إلى زراعة 950 شجرة، وتصميم ملعب لكرة الطائرة على الشاطئ، وذلك بهدف إضافة جمالية لشاطئ محافظة الخفجي.

كانت بلدية الخفجي قد شاركت في حملة «الشرقية نظيفة»، تحت شعار «شيل كيستك ونظف ديرتك»، وذلك بهدف تنظيف الحدائق العامة بمحافظة الخفجي، بمشاركة المتطوعين.