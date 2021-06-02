شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام والخبر الأقل سعرا في فحوصات PCR للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهمت مبادرة من جمعية حماية المستهلك في خفض أسعار إجراء فحص فيروس كورونا PCR، وإصدار شهادات الراغبين في السفر بنسبة تصل الى 80 %.

وقال مدير برنامج «قارن» في الجمعية محمد عراقي لـ ”الخليج 365” إن البرنامج يهدف لتوفير مقارنات لأسعار عدد من المنتجات والخدمات، لرفع مستوى التنافس بين المؤسسات والشركات مما يؤثر إيجاباً لمصلحة المستهلك في المقام الأول من ناحية السعر أو الخدمة المقدمة له.

وأوضح أن الجمعية نجحت في خفض أسعار فحص PCR وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت 80 %، وذلك من خلال نشر الجمعية جداول دورية تشمل أسعار تلك الخدمة في المراكز والمختبرات المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة بمختلف مناطق ومدن المملكة، مما ساهم ذلك في زيادة التنافسية بين المراكز لتقديم أفضل سعر للمستهلك.

وأوضح أن الانخفاض السعري الأكبر للمراكز والمختبرات كات في مدن الدمام وجدة والخبر، إذ تجاوزت نسبة الانخفاض في تلك المدن أكثر من 70 %، فيما تفاوت الانخفاض ما بين 30 - 60 % في مدن الرياض والجبيل والأحساء وجازان وأبها وتبوك.

وأضاف «عراقي» إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من اهتمام الجمعية برعاية مصالح المستهلك، وتسهيل اتخاذ القرار المناسب من خلال مقارنة المنتجات أو الخدمات، مشيرا إلى أن المبادرت نجحت في توفير فارق سعري في المنتج الواحد بذات الحجم والجودة يصل أحياناً إلى 20 % تقريباً، في المنتجات الغذائية، و30 % في المنتجات غير الغذائية.