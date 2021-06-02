صيانة أسبوعية لخزان مياه ملكان المغذي للمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية لخزان المياه المغذي للمسجد الحرام والواقع بجبل ملكان بمكة المكرمة.

صيانة دورية:

وتعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة على أعمال الصيانة الكهروميكانيكية والمدنية الدورية للخزان، بشكل أسبوعي.

وأكد مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية المهندس مشعل المطرفي، أن الإدارة قامت بأعمال الصيانة الكهروميكانيكية والمدنية الدورية والوقائية والتصحيحية في خزان ملكان، والتي شملت صيانة وحدات الإضاءة واللوحات الكهربائية ومحابس التحكم والمحابس الخاصة بالعوامة الميكانيكية والتي يبلغ قطرها 10 بوصة، والهوايات فوق رأس الخزان، إضافة إلى صيانة ومتابعة الأعمال المدنية والتي تم خلالها تغيير جميع فواصل التمدد المتضررة الموجودة بجدران الخزان، ومعاينه الجدران والتشيكي عليها وصيانتها، ودهان جميع الأعمال المعدنية بالدهانات الفنية المعتمدة كسلالم الخدمات وأبواب فتحات الخزان، وصيانة الأسفلت حول منطقه الخزان.

جودة الخدمة:

وذكر المطرفي إن أعمال الصيانة تمم بشكل أسبوعي، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، موضحًا أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

خزان ملكان:

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام تشرف على خزان ملكان الواقع على جبل بمنطقة الكعكية والتي تبعد عن المسجد الحرام حوالي (٢٠) كم، وتبلغ سعته (٨٠) ألف متر مكعب ويغذى الخزان بمتغذيتين مختلفة بواسطة خطين قطر كل خط (٣٥٠) مم، الأول من آبار ملكان، والثاني من شركة المياه الوطنية، التي بدورها تقوم بتعبئة الخزان عن طريق مضخات لرفع المياه إلى الخزان لتضخ عبر الأنابيب بقطر (٧٠) مم إلى المسجد الحرام ومرافقه، والتي تتم الاستفادة منها لدورات المياه في المسجد الحرام ومرافقه لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.



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