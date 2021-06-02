بلدي الرياض يوصي بتشكيل لجنة محايدة لتظلمات رقابة المباني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المجلس البلدي بالرياض في جلسته الرسمية (78)، برئاسة خالد العريدي وحضور أعضاء المجلس، آلية عمل إدارة رقابة المباني بأمانة الرياض.

مهام وملاحظات:

واطلع المجلس على مهام الإدارة واختصاصاتها، كما وقف على عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء الإدارة وتعزيز الرقابة في عدد من المشاريع التابعة لأمانة الرياض، بالإضافة إلى استعراض عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن التظلّم على بعض قرارات الإدارة، والاستفسار عن استقلالية لجنة التظلّمات عن الأمانة، وتمت الإفادة بأن لجنة التظلّمات تتكوّن من عدد من مديري الإدارات بالأمانة، كما تمت الإفادة بأن لجنة النظر في التظلمات والشكاوى تختص بالنظر في التظلم ضمن حالات مختلفة، منها: عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغاؤه؛ والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا، والنظر في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.

لجنة محايدة:

وأوصى المجلس بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنظر في تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للنظر في التظلمات والشكاوى على قرارات الإدارة العامة لرقابة المباني؛ وذلك لتحقيق مزيد من الضبط والوصول لأعلى درجات الشفافية والعدالة، كما اتخذ قراره بضرورة إعلان آلية الاعتراض على الشكاوى، وإتاحتها إلكترونيًّا، مع التعريف بها عبر حسابات الأمانة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

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