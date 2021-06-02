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وقت اللياقة توفر خدمة طبية لمنسوبيها بالتعاون مع التعاونية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

وقت اللياقة توفر خدمة طبية لمنسوبيها بالتعاون مع التعاونية

في فرع الغدير فتنس بمدينة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

وفَّرت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة خدمات طبية مميزة لمنسوبيها، بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين، باسم “هيلث زون”، وذلك في فرع الغدير فتنس بمدينة الرياض.

خدمات طبية: 

واشتملت الخدمات الطبية المميزة على قياس مستوى الضغط.، قياس مستوى السكر، فحص نظر، عمل فحص على جهاز In Body لقياس الوزن والدهون والكتلة العضلية، بالإضافة إلى شرح وقراءات النتائج من قبل أخصائي اللياقة البدنية، وتقديم نصائح لتغذية صحية وسليمة من قبل أخصائية التغذية.

وقت اللياقة توفر خدمة طبية لمنسوبيها بالتعاون مع التعاونية - متابعات الخليج 365

وتأتي هذه الخدمة، حفاظًا على صحة وسلامة منسوبي وقت اللياقة، حيث اعتادت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، على إجراء الخدمات الطبية لمنسوبيها في فروعها المختلفة.

حفاظ على الصحة: 

وبهذه المناسبة، قال مدير الموارد البشرية في شركة لجام للرياضة محمد السفيران: “تأتي الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وقت اللياقة في إطار الجهود التي تبذلها الموارد البشرية لخدمة منسوبي الشركة، حيث نحرص على تقديم مثل هذه الخدمات لمنسوبينا في مختلف الفروع والمراكز، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم”.

وقت اللياقة توفر خدمة طبية لمنسوبيها بالتعاون مع التعاونية - متابعات الخليج 365

وتقدم السفيران بالشكر والتقدير إلى شركة التعاونية للتأمين على تعاونها في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة لجام للرياضة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كنتاج طبيعي للتعاون المثمر مع التعاونية للتأمين، حيث نطمح في أن نتوسع في ذلك إلى آفاق رحبة مستقبلًا.

وقت اللياقة توفر خدمة طبية لمنسوبيها بالتعاون مع التعاونية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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