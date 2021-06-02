الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

النفط يغلق فوق 70 دولارًا ويسجل أعلى مستوى في 15 شهرًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أغلقت أسعار النفط مرتفعة أمس الثلاثاء، بعد أن قفز برنت فوق 71 دولارًا إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا بدعم من توقعات بارتفاع الطلب على الوقود أثناء الموسم الصيفي للسفر بالسيارات في الولايات المتحدة، بينما وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة تدريجية في الإنتاج.

برنت:

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 70.25 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 71.34 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من مارس 2020.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.40 دولار، أو 2.1 %، لتبلغ عند التسوية 67.72 دولار للبرميل.

بيانات الخام:

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تظهر هبوطًا قدره 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ولقيت الأسعار دعمًا أيضًا من بيانات صينية تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بأسرع وتيرة هذا العام في مايو.

لكن المكاسب قيدتها توقعات بوصول المزيد من الإنتاج إلى السوق.

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