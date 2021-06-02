شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الدولة" تحيي ذكرى استشهاد 11 من رجال الأمن في استهداف مسجد بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد 11 فردا من رجال الأمن، في تفجير إرهابي.

وأوضحت أمن الدولة، أنه في مثل هذا اليوم من عام ١٤٣٦هـ؛ استُشهد أحد عشر فرداً إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير.

والشهداء هم: وكيل رقيب سلطان محمد أحمد الشهراني- وكيل رقيب أحمد موسى علي الربعي- وكيل رقيب عيد ماطر مبارك الشهراني - وکیل رقیب مفرح علي أحمد عسيري - وكيل رقيب عبدالله أحمد عبدالله عسيري - جندي أولا مشعل علي مغرم العسيري - جندي أولا ممدوح مسفر محمد الحارثي - جندي أول عبدالله عائض عبدالله آل سعد - جندي أول عبدالعزيز عبدالله يحي بن مشراف- جندي أولا فلاح جابر سعد القحطاني - جندي أول عمر أحمد عمر عسيري.