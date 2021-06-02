شكرا لمتابعة خبر عن الدعيلج يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الـ14 بأمانة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

رفع الأستاذ إبراهيم بن حمد الدعيلج، المدير العام لإدارة العلاقات العامة بأمانة منطقة الرياض الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على الثقة الملكية الغالية بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته للمرتبة الرابعة عشر ..

وعبر الدعيلج عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً "هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني".

وأعرب الدعيلج عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض على دعمه وترشيحه والثقة التي أولاه إياها ، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل ..

كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لدعمه منسوبي الوزارة وتشجيعهم دوماً الى المزيد من العطاءات، وسأل ابراهيم الدعيلج المولى عز وجل ان يديم على مملكة الخير كل تقدم ونماء وأمن وأمان ..