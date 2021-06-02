شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق الحملة التوعوية الإعلامية لمبادرة خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية، انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الحملة التوعوية الإعلامية لمبادرة خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية، والتي تشرف على تنفيذها المؤسسة العامة للري ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة، وهي احدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث ترتكز المبادرة على الهدف الاستراتيجي "ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية".

تهدف الحملة إلى تكثيف التوعية لضمان خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي مع التثقيف بالأساليب الجديدة للري، والإسهام في نشر الوعي حول ترشيد استهلاك المياه، بما ينعكس على الأوضاع البيئية العالمية. وتركز الحملة على ربط السلوك الفردي للتعامل مع المياه زراعياً لاستدامة الموارد ورفاهية المجتمع.

وتأتي أبرز التحديات للحملة من خلال الاستهلاك الزراعي المرتفع للمياه واستنزاف الموارد الشحيحة. وتستهدف الحملة الشركات الزراعية والمزارعين إضافةً إلى جميع أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه في ما يخص خفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية..