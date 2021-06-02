وزارة الصحة: «بقايا كورونا» سبب استمرار إيجابية نتائج التحليل بعد التعافي

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنَّ استمرار نتائج فحص «PCR» إيجابية لمرضى كوفيد ١٩حتى بعد التعافي وإنقضاء الفترة المحددة للعزل، سببه بقايا فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، إن بقايا الفيروس المشار إليها تكون غير نشطة وغير قابلة للتكاثر وغير معدية (بعد التعافي من كورونا).

وجددت الوزارة التأكيد على أنه إذا كانت حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يصاحبها أعراض؛ فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها (على الأقل) بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وتابعت «الصحة»، أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.