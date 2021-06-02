سعد بن عبدالله آل حماد متحدثًا رسميًا لوزارة الموارد البشرية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتعيين سعد بن عبدالله آل حماد متحدثًا رسميًا للوزارة.

وكان آل حماد قد التحق بالعمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ العام 1440هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال التسويقي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، وعمل في التلفزيون والصحافة الورقية ومستشاراً إعلامياً للعديد من الجهات الحكومية، كما شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية.

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