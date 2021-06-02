ولي عهد الكويت يغادر الرياض ويبعث رسالة خاصة للأمير محمد بن سلمان

غادر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء، الرياض، بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية؛ حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبعث ولي عهد الكويت برقية شكر إلى الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما حظي به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى السعودية.

وعبر الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بولي العهد، والذي سادته روح الأخوة والمودة التي جسدت عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الحميمة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائلًا المولى- عز وجل- أن يديم على الأمير محمد بن سلمان موفور الصحة ودوام العافية، وأن يحقق للسعودية وشعبها الكريم كل التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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