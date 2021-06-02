تنظيم معاملة موظفي القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"، بالإضافة إلى الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

اتصال سلطان عمان ورسالة أمير الكويت

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ثم تطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، منوهاً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه.

أعمال اللجنة السعودية الروسية

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب 60 مجالا، ووضع 51 فرصة ومشروعا على تلك الخريطة خلال العامين القادمين. وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وتناول المجلس، جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم. واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار".

- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة

- الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

- الموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- تعيين راشد بن محمد الجلاجل عضوا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.

- تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.

- التباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية في مجال الطاقة.

- الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين المملكة وحكومتي كوت ديفوار والكونغو.

- التباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة.

- التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وأفغانستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

الترقيات والتعيينات

- ترقية إبراهيم بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة 15 بأمانة العاصمة المقدسة.

- ترقية مصطفى بن محمد أخميمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة 15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

- ترقية صالح بن علي الحمدان إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة 14 بوكالة الأحوال المدنية.

- ترقية شاهر بن أحمد سالم العوفي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة 14 بإمارة المدينة المنورة.

- ترقية فهد بن عثمان المزروع إلى وظيفة (مدير عام المستودعات العامة) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.

- ترقية خالد بن سليمان العبيد إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني.

- تعيين ماجد بن صالح بن شويل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

- ترقية عيد بن نايف العتيبي إلى وظيفة (أمين منطقة نجران) بالمرتبة 14 بأمانة نجران.

- ترقية إبراهيم بن حمد الدعيلج إلى وظيفة (رئيس بلدية فرعية) بالمرتبة 14 بأمانة الرياض.

- ترقية بدر بن خزام المهري إلى وظيفة (مدير عام فرع إدارة الخدمات الاجتماعية) بالمرتبة 14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

- ترقية سامي بن عبدالله السلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة 14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.