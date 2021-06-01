شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة الرياض، مقيمين من الجنسية السيرلانكية يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من ضبط مقيمين من الجنسية السيرلانكية في العقدين الرابع والخامس من العمر يديران منزلا في أحد أحياء مدينة الرياض اتخذاه وكراً لتصنيع الممنوعات وترويجها.

وضبط في المنزل (6) عاملات متغيبات عن العمل من الجنسية السيرلانكية، جرى إحالتهن لجهة الاختصاص، وإيقاف المتهمَينْ واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.