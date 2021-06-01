وزير الإعلام يتفقد فرع الوزارة بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمس فرع الوزارة في منطقة تبوك، والتقى خلال الزيارة بموظفي الفرع ومديري فروع الهيئات التابعة للوزارة. وتحدث القصبي عن سعي الوزارة للوصول لأفضل الممارسات المهنية الاحترافية لصناعة محتوى إعلامي مميز ومؤثر من خلال منظومة الإعلام، كما استمع إلى الآراء والمقترحات والتصورات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير في المنظومة الإعلامية بالمنطقة.



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