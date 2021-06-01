«تحدي الأمن السيبراني» يعزز الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ممثلة بمركز ذكاء، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) برنامج (تحدي الأمن السيبراني) الهادف إلى دعم الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا البرنامج دعما لمبادرة تنمية سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف لدعم نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار، إضافة إلى تعزيز إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ويستهدف البرنامج المهتمين بريادة الأعمال، لدعمهم في تبني وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث، وخدمات الأمن السيبراني المدارة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأمن السيبراني، وحماية شبكات الجيل الخامس، وحماية الأنظمة الصناعية، وحماية إنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة.

ويأتي هذا البرنامج استجابة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني.

وسيتم في هذا البرنامج تقديم الدعم للفائزين من خلال تقديم الاستشارات، وتسهيل الإجراءات، وتقديم دعم مالي بإجمالي يصل إلى 3 ملايين ريال.

البرنامج يستهدف:

