ولي عهد الكويت يغادر الرياض عائدًا إلى بلاده

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غادر ولي العهد الكويتي الشيخ الأحمد الجابر الصباح الرياض، عائدا إلى الكويت، بعد لقاء جمعه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ناقشا فيه الجوانب المشتركة بين البلدين.

وسلم رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين سلمها ولي العهد، تضمنت دعوة خادم الحرمين إلى زيارة الكويت.

وكان ولي العهد الكويتي قد وصل إلى الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.