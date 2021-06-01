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بالفيديو.. إعلامي يكشف حيل بعض الشركات لرفع أسعار العمالة والاحتيال على العميل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي، عبدالرحمن المرشد، عن حيل وأساليب مؤسسات تأجير العمالة للحفاظ على ارتفاع الأسعار وتحقيق أكبر مكاسب مالية على حساب العميل.

وقال، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، إن تجربته الشخصية وتجارب أشخاص أخرين أثبتت أن بعض الشركات توجه العمالة شفهيًا لارتكاب سلوكيات تدفع العملاء للاستغناء عنهم والمطالبة بعمالة أخرى.

وأضاف أن هذه الحيلة تُمكن الشركات من تحقيق أرباح ورفع أسعار العمالة، مناشدًا وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية للتدخل لضبط تأجير العمالة بحيث لا يتجاوز راتبها 2500 ريال، بجانب فتح أسواق جديدة لجلب العمالة غير الفلبين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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