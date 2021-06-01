شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يرحب بولي العهد الكويتي أثناء استقباله في المطار: " نورت الرياض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأخيه ولي عهد الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحفاوة وترحيب في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الكويت:"نورت الرياض"، فيما انتشر الفيديو بمنصات التواصل على نطاق كبير.

وكانت هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة تلقاها سموه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.