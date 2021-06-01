الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في موقع داخل سوق تجارية

أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في موقع داخل سوق تجاري، وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الحريق الذي تم إخماده لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكان الدفاع المدني السعودي حدد في وقت سابق، التجهيزات واحتياطات السلامة المنزلية الواجب توافرها في المنزل من أجل الوقاية من الحرائق وتسرب الغاز.

وأوضح الدفاع المدني،أنه يجب تجهيز خطة لإخلاء المنزل وتوفر جهاز إنذار للحريق، وبطانية الحريق، مشيرا إلى وجوب توافر إنارة احتياطية، وجهاز كشف تسريب الغاز وشنطة إسعافات أولية من أجل احتياطات السلامة المنزلية.

وأوضح أنه حال شُم رائحة غاز في المنزل يجب إخلاء المكان من جميع الأشخاص، وإغلاق القاطع الكهربائي الرئيسي من الخارج، وعدم فتح أو إغلاق مفاتيح الكهرباء أو مراوح الشفط، وإغلاق صمام الغاز بإحكام ثم قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب ببطء.