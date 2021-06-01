بدء مربعانية القيظ... والزعاق: 5 صفات مناخية لشهر يونيو

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء، (أول أيام يونيو)، هو بدء مربعانية القيظ، وأطول يوم في السنة، وفيه حر الإنصراف، والنهاية الطبيعية لهطول الأمطار.

وأضاف الزعاق لـ «العربية»، أن اليوم هو أبكر وقت لشروق الشمس وأقصر ظل في السنة، ويعتبر شهر يونيو هو الأطول نهار والأقصر ليلا في السنة.

وفي نهاية شهر يونيو تنتصف السنة الميلادية ويصل شروق الشمس إلى أقصى مداها ناحية الشمال فتشرق من الجهة الشرقية الشمالية وتغرب من الجهة الشمالية الغربية.