وزارة الصحة تتفاعل مع بلاغ مُسّن بسبب الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مع بلاغ وردها بشأن رفض إعطاء أحد المسنين الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وورد للوزارة عبر حسابها «الصحة 937» المخصص لتلقي البلاغات بموقع تويتر، بلاغ قال مقدمه «فوجئت اليوم برفض إعطاء جرعة لقاح كورونا الثانية لوالدي، مع أن عمره ٧٥عامًا، علمًا بأن الجرعة الاولى كانت بتاريخ 11/4/2021 (لقاح فايز) وعليه الانتظار لمدة أسبوعين آخرين ولاتظهر لديه صلاحية أخذ موعد ثان».

من جانبها طلبت وزارة الصحة من مقدم البلاغ، تزويدها بكل المعلومات والتفاصيل عبر الرسائل الخاصة، لتتمكن من خدمته.