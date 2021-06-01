تحايل إلكتروني لإصدار رخص القيادة النسائية

استغلت حسابات فى مواقع التواصل الاجتماعي حاجة السيدات السعوديات لرخص القيادة، وطول فترة الانتظار، للحصول على موعد الاختبار والتدريب، في ادعائها إصدار رخص قيادة دون اختبار أو تدريب، حيث إن الحساب يتكفل بكل ذلك، وما على المتقدمة سوى إرسال المستندات المطلوبة، والحضور لتسلم الرخصة. كما ادعت تلك الحسابات أن لديها خدمة أخرى، وهي إمكانية إيصال الرخصة لباب منزل المستفيدة.

رسالة تأكيد

الحساب، الذي تواصلت معه «دوت الخليج»، ادعى أنه موظف/‏ة فى مدرسة القيادة والمرور السعودي، فى حيلة لإيهام الراغبين فى الحصول على الرخصة، حيث زعم المحتال أن رسالة «تأكيد التسجيل» من مدرسة القيادة ستأتي خلال 10 دقائق فقط من وقت الاتفاق مع صاحب الحساب برقم تسجيل.

كما طلب صاحب الحساب 1400 ريال غير الرسوم على دفعتين، وفى أثناء التفاوض معه قدم حسابا بنكيا، يحمل اسما مختلفا عن الاسم المعلن مسبقا، وحصر المحتال متطلباته فى صورة شخصية للمتقدمة بخلفية بيضاء، وصورة البطاقة الشخصية (الهوية)، وتحديد فئة الدم، ورقم الجوال.

وتزدحم منصات التواصل الاجتماعي بمئات الحسابات الاحتيالية، التي تطابقت مزاعمها فى سهولة إصدار رخص القيادة للسيدات، بينما اختلفت فى المقابل المالي المطلوب من الضحية.

المرور: لا وسطاء

الإدارة العامة للمرور شددت على عدم الانجراف خلف هذه المواقع، التي تسوق ادعاءات مضللة وغير صحيحة، تهدف للاحتيال والسرقة. كما أكدت وجود حسابات رسمية ومعتمدة لكل مدارس القيادة المخصصة للسيدات، التي تم إعلانها، والمخولة باستقبال المتقدمات، ويجب التقدم إليها، للحصول على رخصة القيادة، باعتبارها الجهة الرسمية.

وشددت «المرور» أيضا على عدم وجود أي وسيط لطلب رخص القيادة.

وألزم نظام المرور التدريب للنساء، كما هو للرجال، بتفاوت المدة، ووفق اللائحة المعدلة للنظام، وجرى تحديد ساعات التدريب لمن يُثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة. كما تم تحديد الحد الأقصى لساعات التدريب بـ30 ساعة، تتضمن محاضرات نظرية، واختبار المعرفة، ودروس محاكاة، والتدريب العملي، واختبار الطريق.

شروط وآلية استخراج رخصة المرأة

إتمام 18 عاما لرخص القيادة الخاصة

20 عاما لرخص القيادة العامة

اجتياز الكشف الطبي

استكمال الساعات المقررة للتدريب فى مدارس تعليم القيادة

الاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة