الزوار يرفعون الإصابة بالدرن في جدة

وأرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، زيادة الحالات في محافظة جدة بسبب الزوار القادمين إلى مكة من الحجاج والمعتمرين من دول شرق آسيا مثل: إندونيسيا، والهند، وباكستان، وبنجلاديش، ومخالطتهم للسكان، كما أن السبب في ارتفاع الحالات في جدة هو أن معظم حالات الإصابة بالدرن للزوار تشخص في مستشفيات جدة.
الجوف الأقل
وتوزعت الحالات بحسب المناطق الصحية على كافة المناطق، وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بـ409 حالات، تلتها الشرقية 223 حالة، ثم العاصمة المقدسة 182 حالة، وجازان 178 ثم المدينة المنورة 97 تلتها عسير 62 حالة ثم تبوك، وسجلت فئة الشباب لمن هم بين 25 و35 عاما أعلى معدل إصابة بواقع 565 حالة، وسجلت 155 حالة لمن هم فوق 65 عاما، و175 حالة لمن هم بين 55 و65 عاما، كما سجلت 258 حالة لمن هم بين 45 و55 عاما، و397 حالة لـ35 و45 عاما، و16 حالة للأطفال دون 5 أعوام.
ما الدرن الرئوي؟
يُعرف السل بأنه مرض شديد العدوى يُصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم، والتي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم منها الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي وينتقل الدرن عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص إلى آخر عند العطس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس الهواء الملوث بالبكتيريا،
ويقول استشاري علم الفيروسات الطبية والجزيئية الدكتور عبدالرحمن السليمان ينتقل الدرن عن طريق السعال ومخالطة الشخص المصاب الآخرين بشكل مباشر مثل أن يعيش معهم في مكان مغلق ويلزم العزل الصحي على الحالات المصابة المتقدمة.
وأضاف السليمان لنتجنب الإصابة بالدرن الرئوي بعلاج الأشخاص والكشف المبكر وتطبيق الكشف عن العمالة بطريقة صحيحة من خلال مراكز معتمدة.
توزيع إصابات الدرن الرئوي
جدة 490
الرياض 409
الشرقية 223
العاصمة المقدسة 182
جازان 178
المدينة المنورة 97
عسير 62
تبوك 51
الأحساء 38
الطائف 26
القصيم 22
حائل 20
القنفذة 20
حفر الباطن 17
الباحة 16
الحدود الشمالية 14
القريات 12
نجران 11
بيشة 6
الجوف 3
الإصابات بحسب الجنسية والجنس
السعوديون 899
الذكور 669
الإناث 230
غير السعوديين 998
ذكور 700
إناث 298
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