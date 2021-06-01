الزوار يرفعون الإصابة بالدرن في جدة

كشف تقرير إحصائي لوزارة الصحة عن إصابة 1897 شخصا بالدرن الرئوي أو ما يعرف بالسل بالمملكة خلال 2020 بمعدل إصابة 5.42 لكل 100 ألف من السكان، وتصدرت جدة حالات الإصابة بواقع 490 حالة.

وأرجع استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، زيادة الحالات في محافظة جدة بسبب الزوار القادمين إلى مكة من الحجاج والمعتمرين من دول شرق آسيا مثل: إندونيسيا، والهند، وباكستان، وبنجلاديش، ومخالطتهم للسكان، كما أن السبب في ارتفاع الحالات في جدة هو أن معظم حالات الإصابة بالدرن للزوار تشخص في مستشفيات جدة.

الجوف الأقل

وتوزعت الحالات بحسب المناطق الصحية على كافة المناطق، وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بـ409 حالات، تلتها الشرقية 223 حالة، ثم العاصمة المقدسة 182 حالة، وجازان 178 ثم المدينة المنورة 97 تلتها عسير 62 حالة ثم تبوك، وسجلت فئة الشباب لمن هم بين 25 و35 عاما أعلى معدل إصابة بواقع 565 حالة، وسجلت 155 حالة لمن هم فوق 65 عاما، و175 حالة لمن هم بين 55 و65 عاما، كما سجلت 258 حالة لمن هم بين 45 و55 عاما، و397 حالة لـ35 و45 عاما، و16 حالة للأطفال دون 5 أعوام.

ما الدرن الرئوي؟

يُعرف السل بأنه مرض شديد العدوى يُصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم، والتي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم منها الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي وينتقل الدرن عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص إلى آخر عند العطس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس الهواء الملوث بالبكتيريا،

ويقول استشاري علم الفيروسات الطبية والجزيئية الدكتور عبدالرحمن السليمان ينتقل الدرن عن طريق السعال ومخالطة الشخص المصاب الآخرين بشكل مباشر مثل أن يعيش معهم في مكان مغلق ويلزم العزل الصحي على الحالات المصابة المتقدمة.

وأضاف السليمان لنتجنب الإصابة بالدرن الرئوي بعلاج الأشخاص والكشف المبكر وتطبيق الكشف عن العمالة بطريقة صحيحة من خلال مراكز معتمدة.

توزيع إصابات الدرن الرئوي

جدة 490

الرياض 409

الشرقية 223

العاصمة المقدسة 182

جازان 178

المدينة المنورة 97

عسير 62

تبوك 51

الأحساء 38

الطائف 26

القصيم 22

حائل 20

القنفذة 20

حفر الباطن 17

الباحة 16

الحدود الشمالية 14

القريات 12

نجران 11

بيشة 6

الجوف 3

الإصابات بحسب الجنسية والجنس

السعوديون 899

الذكور 669

الإناث 230

غير السعوديين 998

ذكور 700

إناث 298