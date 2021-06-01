45 مليونا لتزيين شوارع مكة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، رعد بن محمد الشريف، أن عدد الحدائق التي تشرف عليها الأمانة فى مكة المكرمة 290 حديقة، ويبلغ إجمالي تكلفة المشاريع المعتمدة لتزيين وتجميل الحدائق والشوارع الرئيسية والفرعية بمكة المكرمة ما يقارب 45 مليون ريال.

وأوضح أن أمانة العاصمة المقدسة تولي مشاريع إنشاء وصيانة الحدائق العامة فى مكة المكرمة اهتماما بالغا، حيث تعمل على تأهيل المسطحات الخضراء التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتطوير الأماكن الترفيهية مثل المتنزهات البرية وغيرها؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات البلدية، وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار «الشريف» إلى أن الأمانة أنشأت متنزه «الجعرانة» البري، الواقع شمال شرق مكة المكرمة، وفقا لأعلى المعايير والاحتياجات، ليكون متنفسا لأهالي أحياء «الشرائع - العسيلة - الراشدية»، وذلك على مساحة 850 ألف متر مربع، ويحتوي على 1000 نخلة، ويضم ممرا للمشاة بطول 2.500 متر.

وأفاد بأن الأمانة تعمل على تنفيذ حديقة «الوسيق»، الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان فى مخطط الوسيق، ومتنزه «وادي نعمان» على طريق «الطائف – مكة»، وصيانة حديقة «الهلال» فى حي «الرصيفة»، وحدائق «جبل النور» و«الأراك» و«بوابة مكة» (المصحف)، وغيرها من الحدائق والمسطحات الخضراء.