انتهاء موسم الأمطار وزحف للرياح الحارة

كشف خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند عن انتهاء موسم الأمطار فى المملكة، وذلك وفق الاستقراء المناخي، باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، مبينا أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية والكويت وجنوب العراق، وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات، وستكون الرياح شرقية حارة ونشطة.

رياح نشطة

ونبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة «عسير» أمس، مبينا أن تأثيرات هذه الحالة المصاحبة لها تشمل نشاطا فى الرياح السطحية وتدنيا فى مدى الرؤية على محافظتي «بيشة» و«تثليث»، بينما كانت الأجواء بصفة عامة مستقرة فى معظم المناطق.

وتوقع المركز سماء غائمة جزئيا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات «جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة»، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي «المدينة» و«حائل». كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

دخول الصيف

وعن دخول فصل الصيف، أوضح «المسند» أن دخول فصل الصيف يختلف حسب نوع المعيار المحدد. فوفقا لحسابات بيانات الأرصاد الجوية العالمية، بدأ أمس فى مطلع يونيو 2021 (معيار رياضي اصطلاحي)، ووفقا لحسابات الأنواء يدخل فى 7 يونيو مع دخول نوء الثريا (معيار فلكي)، ووفقا لتعامد الشمس على مدار السرطان يدخل فى 21 يونيو (معيار فلكي).

ويرى «المسند» أن دخول فصل الصيف ينبغي أن يكون وفقا لاعتبارات مناخية، لا فلكية ولا رياضية، تعتمد على وجه التحديد على عنصر درجة الحرارة فقط، فـ«متى ما شعر الإنسان بالحر الشديد نكون فى فصل الصيف».